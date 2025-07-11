11 июля, 07:49
Минус еще 1040 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 11 июля
Основні тези
- ВСУ ликвидировали еще 1040 оккупантов и нанесли потерь врагу в технике: танки, боевые машины, артиллерийские системы и прочее.
- С начала вторжения потери противника ориентировочно составляют 1 031 620 солдат.
ВСУ храбро дают отпор армии России, нанося ей немалые потери как в личном составе, так и в технике. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1040 оккупантов.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Актуальная статистика потерь врага
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1031620 (+1040) человек,
- танков – 11013 (+2);
- боевых бронированных машин – 22979 (+7);
- артиллерийских систем – 30163 (+23);
- РСЗВ – 1437 (+0);
- средств ПВО – 1193 (+0);
- самолетов – 421 (+0);
- вертолетов – 340 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 45003 (+222);
- крылатых ракет – 3459 (+14);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 54732 (+76);
- специальной техники – 3929 (+0).
Потери врага на 11 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Напомним, СБС уничтожили приоритетные цели в тылу противника. Так, был поражен ЗРК "Бук" российских оккупационных войск и еще один ЗРК – "Стрела-10". Кроме этого, было поражено еще две единицы бронетехники неустановленного типа.