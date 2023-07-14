Еще 550 оккупантов и более 100 единиц техники: потери врага по состоянию на 14 июля

Украинские защитники продолжают выбивать оккупантов из нашей родной земли. Только за минувшие сутки защитники ликвидировали 550 окупантов.

С начала полномасштабного вторжения ликвидировано уже 236 590 российских воинов. Заметим, что реальные цифры могут быть больше, ведь точную статистику вести сложно там, где идут ожесточенные бои.

Смотрите также Почему контрнаступление Украины медленнее, чем в прошлом году: анализ WSJ

Потери врага в технике

Кроме потерь в личном составе, Россия колоссальными темпами избавляется от техники. Демилитаризация вражеского войска проходит успешно. ВСУ превратили в металлолом тысячи танков, боевых бронированных машин, а также артиллерийских систем. ВСУ минуснули и несколько сотен самолетов и вертолетов, а также судов, среди которых самый дорогой - крейсер "Москва", который до сих пор лежит на дне Черного моря.

С 24 февраля 2022-го наши защитники уже уничтожили:

танков – 4097 (+5),

боевых бронированных машин – 8008 (+9),

артиллерийских систем – 4449 (+24),

РСЗО – 680 (+2),

средств ПВО – 423 (+2),

самолетов – 315 (+0),

вертолетов – 310 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3783 (+31),

крылатых ракет – 1273 (+2),

кораблей/катеров – 18 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 7019 (+24),

специальной техники – 662 (+10).

потери врага 14 июля 2023

Потери России / Инфографика Генштаба ВСУ

На Запорожье мощно прилетело по оккупантам

Недавно городской голова Мелитополя сообщил, что украинские воины ликвидировали в Токмаке вражеский завод, около 200 окупантов и так называемого "коменданта". Российские ФСБ-шники в паники увозили свои семьи.