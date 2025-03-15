Еще 1180 ликвидированных оккупантов и 245 единиц техники и вооружения: потери врага на 15 марта

За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1180 российских захватчиков. Наши защитники и защитницы уничтожили 245 единиц вражеской техники и вооружения.

По состоянию на утро 15 марта Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 892 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 15 марта 2025 года

Личного состава – около 892 840 (+1180),

танков – 10315 (+2),

боевых бронированных машин – 21458 (+15),

артиллерийских систем – 24483 (+28),

РСЗО – 1315 (+1),

средств ПВО – 1103 (+0),

самолетов – 370 (+0),

вертолетов – 331 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 29233 (+97),

крылатых ракет – 3121 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 40571 (+102),

специальной техники – 3777 (+0).

Потери врага на 15 марта 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ