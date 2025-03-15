15 марта, 07:26
Еще 1180 ликвидированных оккупантов и 245 единиц техники и вооружения: потери врага на 15 марта
Основні тези
- Силы обороны за минувшие сутки ликвидировали 1180 российских захватчиков и 245 единиц вражеской техники и вооружения.
- Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 892 тысяч бойцов.
За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1180 российских захватчиков. Наши защитники и защитницы уничтожили 245 единиц вражеской техники и вооружения.
По состоянию на утро 15 марта Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 892 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери врага на 15 марта 2025 года
- Личного состава – около 892 840 (+1180),
- танков – 10315 (+2),
- боевых бронированных машин – 21458 (+15),
- артиллерийских систем – 24483 (+28),
- РСЗО – 1315 (+1),
- средств ПВО – 1103 (+0),
- самолетов – 370 (+0),
- вертолетов – 331 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 29233 (+97),
- крылатых ракет – 3121 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 40571 (+102),
- специальной техники – 3777 (+0).
Потери врага на 15 марта 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ