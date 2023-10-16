Еще почти 900 оккупантов и более 40 артсистем: колоссальные потери врага на 16 октября

С начала наступления россиян на Авдеевку потери врага в живой силе выросли чуть ли не вдвое, если речь идет о ежедневной статистике. Так, за прошедшие сутки удалось ликвидировать 860 российских захватчиков.

Еще больше поражает общая статистика. За более чем полтора года полномасштабного вторжения нашим военным удалось ликвидировать 288 630 бойцов так называемой "второй армии мира". Обратим внимание, что реальная цифра может быть значительно больше, ведь точно подсчитывать уничтоженных врагов в зонах ведения активных боевых действий крайне сложно.

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Потери врага в технике

Но это еще не всё. За это время оккупанты потеряли немало своей техники. В металлолом превратили тысячи танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем, автомобилей и автоцистерн, а также БПЛА оперативно-тактического уровня.

Не досчитаются российские захватчики также нескольких сот самолетов, вертолетов, средств ПВО, РСЗО. Также у врага стало на два десятка судов и одна подлодка меньше. Одной из ярких потерь врага в технике все еще остается крейсер "Москва", который продолжает лежать на дне Черного моря.

танков – 4 965;

боевых бронированных машин – 9 385;

артиллерийских систем – 6 910;

РСЗО – 814;

средства ПВО – 547;

самолетов – 318;

вертолетов – 317;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 280;

крылатые ракеты – 1 531;

корабли/катера – 20;

подводные лодки – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 9 271;

специальная техника – 981.



Актуальные потери врага по состоянию на 16 октября / Инфографика Генштаба ВСУ

Также в утренней сводке Генштаба отметили, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам скопления живой силы, оружия и техники оккупантов и еще одного – по ЗРК врага. Наши военные уничтожили российский вертолет Ми-8.

Между тем подразделения ракетных войск поразили 2 района скопления живой силы, оружия и техники, 2 средства ПВО и 5 артиллерийских средств оккупантов.