Минус 1180 оккупантов, танки, артсистемы и ПВО: потери врага на 19 апреля

Враг продолжает нести огромные потери на фронте в личном составе. Так, за минувшие сутки потери российской армии составили 1180 оккупантов.

Кроме этого, в результате успешных действий ВСУ у противника есть еще потери среди важной для них техники и оружия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения потери противника достигают:

Личного состава – около 940150 (+1180) человек,

танков – 10676 (+14);

боевых бронированных машин – 22266 (+9);

артиллерийских систем – 26600 (+70);

РСЗО – 1368 (+1);

средств ПВО – 1139 (+3);

самолетов – 370 (+0);

вертолетов – 335 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 33176 (+111);

крылатых ракет – 3148 (+3);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 45162 (+208);

специальной техники – 3858 (+0).



Потери врага на 19 апреля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, воины 6-го полка "Рейнджер" ССО ВСУ провели успешный налет на вражеские позиции на одном из операционных направлений.

В результате быстрого налета воины ССО уничтожили двух военных противника, а остальных трех заставили сдаться в плен, чем сохранили им жизнь.