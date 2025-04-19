Минус 1180 оккупантов, танки, артсистемы и ПВО: потери врага на 19 апреля
- За минувшие сутки российская армия потеряла 1180 оккупантов.
- Оккупанты также потеряли значительное количество техники, включая танки, артиллерийские системы и средства ПВО.
Враг продолжает нести огромные потери на фронте в личном составе. Так, за минувшие сутки потери российской армии составили 1180 оккупантов.
Кроме этого, в результате успешных действий ВСУ у противника есть еще потери среди важной для них техники и оружия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также Самое горячее – на Покровском направлении, ВСУ ликвидировали сотни оккупантов: сводка Генштаба
Актуальная статистика потерь врага
С начала полномасштабного вторжения потери противника достигают:
- Личного состава – около 940150 (+1180) человек,
- танков – 10676 (+14);
- боевых бронированных машин – 22266 (+9);
- артиллерийских систем – 26600 (+70);
- РСЗО – 1368 (+1);
- средств ПВО – 1139 (+3);
- самолетов – 370 (+0);
- вертолетов – 335 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 33176 (+111);
- крылатых ракет – 3148 (+3);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 45162 (+208);
- специальной техники – 3858 (+0).
Потери врага на 19 апреля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Напомним, воины 6-го полка "Рейнджер" ССО ВСУ провели успешный налет на вражеские позиции на одном из операционных направлений.
В результате быстрого налета воины ССО уничтожили двух военных противника, а остальных трех заставили сдаться в плен, чем сохранили им жизнь.