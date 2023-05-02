Российские мамки получат еще 460 пачек пельменей: безумные потери врага по состоянию на 2 мая

В войне против Украины Россия ежедневно несет колоссальные потери. Только за прошедшие сутки нашим защитникам удалось ликвидировать 460 врагов.

Если же брать общую статистику от 24 февраля 2022 года, то она поражает не меньше. За более чем год полномасштабного вторжения удалось уничтожить 191 420 российских бойцов. Заметим, что реальная цифра может быть больше, ведь точно подсчитать потери врага в зонах ведения активных боевых действий очень сложно.

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Потери врага в технике

Также не стоит забывать, что российские захватчики потеряли немало техники за это время. Речь идет о тысячах танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем, а также сотнях самолетов, вертолетов и крылатых ракет. Предлагаем ознакомиться подробнее:

танков – 3701;

боевых бронированных машин – 7193;

артиллерийских систем – 2 930;

РСЗО – 544;

средств ПВО – 298;

самолетов – 308;

вертолетов – 294;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2477;

крылатых ракет – 947;

кораблей/катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5851;

специальной техники – 360.



Актуальные потери врага по состоянию на 2 мая / Инфографика Генштаба ВСУ

Защитники отбили 41 атаку врага

Следует понимать, что планы врага не претерпевают изменений. В последние месяцы российские захватчики не оставляют намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Основные наступательные усилия враг сосредоточил на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки нашим защитникам удалось отбить 41 атаку. Все еще в эпицентре боевых действий – Бахмут и Марьинка.

Что касается Волынского и Полесского направлений, то там признаки формирования наступательных группировок врага не выявили.

Детальнее расскажем о ситуации на Бахмутском направлении. Оккупанты без успеха вели наступление в направлении Предтечиного за прошедшие сутки. Кроме того, нанесли авиационный удар по самому Бахмуту и Белой Горе.

В результате обстрелов со стороны врага пострадали населенные пункты Васюкивка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Константиновка, Дилиевка и Южное Донецкой области.