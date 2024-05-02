Более тысячи человек и десятки единиц техники: потери врага на 2 мая
2 мая 2024, 07:27Читати новину українською
Оккупанты не оставляют попыток наступать в Украине, однако ежедневно теряют сотни единиц техники и личного состава. Только за последние сутки враги потеряли 1030 бойцов личного состава.
За более чем два года полномасштабного вторжения оккупанты потеряли 470 870 бойцов личного состава. Однако потери могут быть больше, ведь посчитать их точно из-за интенсивных боев на фронте сложно.
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Какие потери врага на фронте
- Личного состава – около 470 870 (+1030),
- танков – 7332 (+20),
- боевых бронированных машин – 14 096 (+29),
- артиллерийских систем – 12 044 (+20),
- РСЗВ – 1053 (+0),
- средств ПВО – 784 (+4),
- самолетов – 348 (+0),
- вертолетов – 325 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 9 561 (+23),
- крылатых ракет – 2 126 (+0),
- кораблей/катеров – 26 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 16 224 (+49),
- специальной техники – 1 988 (+8).
Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ