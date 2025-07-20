Минус 1040 оккупантов: потери врага на 20 июля

За минувшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 1040 российских захватчиков. Также наши воины уничтожили десятки единиц вражеской техники и вооружения.

По состоянию на утро 20 июля потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 1 050 000 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Смотрите также "Призраки" в небе над Донбассом: впечатляющее видео, как разведчики уничтожили российские комплексы ПВО Потери врага на 20 июля 2025 года