20 июня, 07:05
1090 оккупантов, танки и техника уничтожены за сутки: потери врага на 20 июня
Основні тези
- Российские войска понесли значительные потери, включая личный состав, танки и БПЛА, по состоянию на 20 июня 2025 года.
- Украинские войска смогли отбить некоторые позиции на севере Сумской области, хотя россияне продвинулись в других регионах.
Российские войска наступают на фронте, но имеют значительные потери среди своих солдат и техники. Воины Сил обороны Украины останавливают вражеские наступления, чтобы оккупанты не могли захватывать наши земли.
По состоянию на утро 20 июня общие потери врага уже превысили 1 миллион 9 тысяч военных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также Ненужный "родине": известна личность оккупанта, которого передали вместе с телами украинских воинов
Потери врага на 11 июня 2025 года
- Личного состава – около 1 00 9330 (+1090),
- танков – 10 954 (+3),
- боевых бронированных машин – 22 860 (+7),
- артиллерийских систем – 29 374 (+46),
- РСЗО – 1 421 (+1),
- средств ПВО – 1 188 (+1),
- самолетов – 416 (+0),
- вертолетов – 337 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 41 299 (+70),
- крылатых ракет – 3 369 (+7),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 52 501 (+81),
- специальной техники – 3 920 (+2).
Потери россиян на 20 июня / Инфографика Генштаба ВСУ
Напомним, по данным ISW, украинские войска за сутки смогли отбить некоторые позиции на севере Сумской области, но россияне продвинулись вблизи Купянска, Торецка и Новопавловки.