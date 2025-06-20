1090 оккупантов, танки и техника уничтожены за сутки: потери врага на 20 июня

Российские войска наступают на фронте, но имеют значительные потери среди своих солдат и техники. Воины Сил обороны Украины останавливают вражеские наступления, чтобы оккупанты не могли захватывать наши земли.

По состоянию на утро 20 июня общие потери врага уже превысили 1 миллион 9 тысяч военных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Смотрите также Ненужный "родине": известна личность оккупанта, которого передали вместе с телами украинских воинов Потери врага на 11 июня 2025 года Личного состава – около 1 00 9330 (+1090),

танков – 10 954 (+3),

боевых бронированных машин – 22 860 (+7),

артиллерийских систем – 29 374 (+46),

РСЗО – 1 421 (+1),

средств ПВО – 1 188 (+1),

самолетов – 416 (+0),

вертолетов – 337 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 41 299 (+70),

крылатых ракет – 3 369 (+7),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 52 501 (+81),

специальной техники – 3 920 (+2). Потери россиян на 20 июня / Инфографика Генштаба ВСУ Напомним, по данным ISW, украинские войска за сутки смогли отбить некоторые позиции на севере Сумской области, но россияне продвинулись вблизи Купянска, Торецка и Новопавловки.