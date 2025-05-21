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21 мая, 07:28
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Еще 980 ликвидированных оккупантов: потери врага на 21 мая

Юлия Мурина
Основні тези
  • Силы обороны ликвидировали 980 оккупантов за минувшие сутки.
  • Общие потери врага превысили 976 тысяч бойцов.

За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 980 оккупантов. Также наши защитники и защитницы уничтожили более 170 единиц российской техники и вооружения.

По состоянию на утро 21 мая потери врага уже превысили 976 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 21 мая 2025 года 

  • Личного состава – около 976780 (+980),
  • танков – 10835 (+1),
    боевых бронированных машин – 22569 (+2),
  • артиллерийских систем – 28090 (+23),
  • РСЗО – 1388 (+0),
  • средств ПВО – 1167 (+0),
  • самолетов – 372 (+0),
  • вертолетов – 336 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 36692 (+71),
  • крылатых ракет – 3197 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок - 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 49169 (+76),
  • специальной техники – 3895 (+1).

Потери врага на 21 мая 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ