21 мая, 07:28
Еще 980 ликвидированных оккупантов: потери врага на 21 мая
Основні тези
- Силы обороны ликвидировали 980 оккупантов за минувшие сутки.
- Общие потери врага превысили 976 тысяч бойцов.
За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 980 оккупантов. Также наши защитники и защитницы уничтожили более 170 единиц российской техники и вооружения.
По состоянию на утро 21 мая потери врага уже превысили 976 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери врага на 21 мая 2025 года
- Личного состава – около 976780 (+980),
- танков – 10835 (+1),
боевых бронированных машин – 22569 (+2),
- артиллерийских систем – 28090 (+23),
- РСЗО – 1388 (+0),
- средств ПВО – 1167 (+0),
- самолетов – 372 (+0),
- вертолетов – 336 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 36692 (+71),
- крылатых ракет – 3197 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок - 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 49169 (+76),
- специальной техники – 3895 (+1).