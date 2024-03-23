Только за минувшие сутки у агрессора минус 1050 солдат. Также Силы обороны превратили в металлолом десятки единиц вражеской техники, передает 24 Канал.

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Какие потери в России

  • Личного состава – около 435 760 (+1050),
  • танков – 6852 (+12),
  • боевых бронированных машин – 13130 (+19),
  • артиллерийских систем – 10811 (+36),
  • РСЗВ – 1018 (+0),
  • средств ПВО – 723 (+0),
  • самолетов – 347 (+0),
  • вертолетов – 325 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8463(+75),
  • крылатых ракет – 1992 (+39),
  • кораблей/катеров – 26 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 14344 (+57),
  • специальной техники – 1768 (+19).

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втрати ворогаПотери врага / Инфографика Генштаба ВСУ