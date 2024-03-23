Только за минувшие сутки у агрессора минус 1050 солдат. Также Силы обороны превратили в металлолом десятки единиц вражеской техники, передает 24 Канал.
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Какие потери в России
- Личного состава – около 435 760 (+1050),
- танков – 6852 (+12),
- боевых бронированных машин – 13130 (+19),
- артиллерийских систем – 10811 (+36),
- РСЗВ – 1018 (+0),
- средств ПВО – 723 (+0),
- самолетов – 347 (+0),
- вертолетов – 325 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8463(+75),
- крылатых ракет – 1992 (+39),
- кораблей/катеров – 26 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 14344 (+57),
- специальной техники – 1768 (+19).
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Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ