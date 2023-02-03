Треть – трофеи ВСУ: аналитики посчитали потери России в технике за почти год войны

Враг продолжает нести колоссальные потери в войне против Украины. Аналитики решили подсчитать, насколько сократились запасы техники у захватчиков с 24 февраля 2022 года.

Этим занимались эксперты с проекта Oryx. Они осуществляли альтернативный подсчет потерь врага в технике. Рассказываем дальше, каким образом его вели и сколько машин удалось превратить в металлолом.

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Количество уничтоженных машин поражает

По данным аналитиков, враг лишился более 9 тысяч единиц своей военной техники. Сразу заметим, что этот подсчет основывается только на фото и видео с уничтоженными машинами. Так что те, которые зафиксировать не удалось, в статистику не попали. Вот и все.

Часть машин уничтожена, часть – брошена, а еще часть – затрофеена. Итак, общие потери врага в технике составляли к моменту публикации отчета 9 001 единицу. Из них уничтожено 5694 машины, повреждено 242, покинуто 306, а затрофеено – 2759. То есть почти треть – трофеи ВСУ.

Треть танков – трофеи ВСУ

Если говорить только о танках, то говорится об 1 671 машине, от которой избавился враг. Интересно, что уничтожили наши военные 989 единиц, а захватили 545. Как видите, "кремлевский лендлиз" также чрезвычайно эффективен в борьбе против самого врага. Повреждения получили 77 машины, а под открытым небом враг покинул 60.

В этот список входят только уничтоженные транспортные средства и техника, о которых есть фото- или видеозаписи. Поэтому количество уничтоженной техники значительно превышает зафиксированное,

– отмечают аналитики.

Они добавили, что в список не попал целый ряд вооружений. Речь идет о стрелковом оружии, ПТРК, ПЗРК, минометах, беспилотных боеприпасах, БпЛА, которые используются как беспилотные приманки. Также в списке отсутствуют гражданские транспортные средства, прицепы и заброшенное оборудование врага.

Для сравнения, в Генштабе сообщают, что ВСУ уничтожили 3 215 танков россиян. Если говорить о технике за исключением БпЛА и транспортных средств, то уже насчитывается около 13 тысяч единиц.

Напоследок напомним о потерях врага в живой силе. Так, по состоянию на 3 февраля наши защитники и защитницы уничтожили 129 870 российских захватчиков. Заметим, что эта цифра может быть примерной, ведь проводить детальную статистику в зонах ведения боевых действий очень сложно.