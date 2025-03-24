Еще 1280 ликвидированных оккупантов и 4 вертолета: потери врага на 24 марта

Украинские защитники и защитницы за минувшие сутки ликвидировали еще 1280 российских захватчиков. Также уничтожили десятки единиц техники и вооружения агрессора.

По состоянию на утро 24 марта общие потери России в полномасштабной войне уже превысили 904 тысячи бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Смотрите также Воздушные силы уничтожили сводную роту обеспечения переправы врага на Херсонщине, – Генштаб Потери врага на 24 марта