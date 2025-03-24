24 марта, 07:33
Еще 1280 ликвидированных оккупантов и 4 вертолета: потери врага на 24 марта
Украинские защитники и защитницы за минувшие сутки ликвидировали еще 1280 российских захватчиков. Также уничтожили десятки единиц техники и вооружения агрессора.
По состоянию на утро 24 марта общие потери России в полномасштабной войне уже превысили 904 тысячи бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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