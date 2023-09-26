Еще 400 захватчиков, более 120 единиц техники и вооружения: потери врага на 26 сентября

За чуть больше 19 месяцев полномасштабной войны украинские защитники и защитницы уже ликвидировали более 276 тысяч оккупантов. Кроме того, были уничтожены десятки тысяч единиц российской техники и вооружения.

Только за минувшие сутки статистику потерь страны-агрессора пополнили еще 400 захватчиков. Кроме того, многие военные техники наши воины превратили в металлолом.

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Актуальные потери россиян

Личного состава – около 276 670 (+400),

танков – 4672 (+5),

боевых бронированных машин – 8946 (+19),

артиллерийских систем – 6299(+39),

РСЗО – 792 (+1),

средств ПВО – 533 (+0),

самолетов – 315 (+0),

вертолетов – 316 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4924 (+29),

крылатых ракет – 1529 (+11),

кораблей и катеров – 20 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 8763 (+17),

специальной техники – 925 (+7).

Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

Накануне в ССО сообщили, что в пока что оккупированном Севастополе ликвидировали командующего Черноморским флотом России

. Виктор Соколов погиб в результате мощного удара по соответствующему штабу агрессора 22 сентября. Кстати, кроме него, "двухстотые" еще 34 офицера, а 105 захватчиков – ранены.