Еще 400 захватчиков, более 120 единиц техники и вооружения: потери врага на 26 сентября
26 сентября 2023, 08:08Читати новину українською
За чуть больше 19 месяцев полномасштабной войны украинские защитники и защитницы уже ликвидировали более 276 тысяч оккупантов. Кроме того, были уничтожены десятки тысяч единиц российской техники и вооружения.
Только за минувшие сутки статистику потерь страны-агрессора пополнили еще 400 захватчиков. Кроме того, многие военные техники наши воины превратили в металлолом.
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Актуальные потери россиян
- Личного состава – около 276 670 (+400),
- танков – 4672 (+5),
- боевых бронированных машин – 8946 (+19),
- артиллерийских систем – 6299(+39),
- РСЗО – 792 (+1),
- средств ПВО – 533 (+0),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 316 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4924 (+29),
- крылатых ракет – 1529 (+11),
- кораблей и катеров – 20 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 8763 (+17),
- специальной техники – 925 (+7).