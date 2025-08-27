27 августа, 06:49
Еще 920 ликвидированных оккупантов: потери врага на 27 августа
Основные тезисы
- За минувшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали 920 российских захватчиков и уничтожили 359 единиц вражеской техники и вооружения.
Общие потери России уже превысили 1 078 000 человек.
За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 920 российских захватчиков. Также уничтожили 359 единиц вражеской техники и вооружения.
По состоянию на утро 27 августа общие потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 1 078 000 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также Устроили эффектное "фаершоу": бойцы "Магуры" уничтожили вражеский пункт БпЛА
Какие потери врага на 27 августа 2025 года?
- Личного состава – около 1 078 750 (+920),
- танков – 11135 (+1),
- боевых бронированных машин – 23178 (+0),
- артиллерийских систем – 32024 (+45),
- РСЗВ – 1472 (+0),
- средств ПВО – 1212 (+1),
- самолетов – 422 (+0),
- вертолетов – 340 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 53636 (+194),
- крылатых ракет – 3598 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 59887 (+118),
- специальной техники – 3950 (+0).
Последние новости о потерях России
- Накануне Силы специальных операций вывели из строя объекты логистики агрессора в оккупированном Крыму, которые обеспечивают функционирование и боевое снабжение воинских частей российской армии.
- Бойцы "Магуры" устроили захватчикам эффектное "фаершоу" ко Дню флага и Дню Независимости. На Северо-Слобожанском направлении защитники уничтожили вражеский пункт управления БпЛА.
- На Запорожском направлении бойцы 102-й отдельной бригады Сил ТрО Ивано-Франковской области уничтожили тяжелую огнеметную систему ТОС-1 "Солнцепёк".