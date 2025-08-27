Укр Рус
Еще 920 ликвидированных оккупантов: потери врага на 27 августа
27 августа, 06:49
Еще 920 ликвидированных оккупантов: потери врага на 27 августа

Юлия Мурина
Основные тезисы
  • За минувшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали 920 российских захватчиков и уничтожили 359 единиц вражеской техники и вооружения.

  • Общие потери России уже превысили 1 078 000 человек.

     

За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 920 российских захватчиков. Также уничтожили 359 единиц вражеской техники и вооружения.

По состоянию на утро 27 августа общие потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 1 078 000 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери врага на 27 августа 2025 года?

  • Личного состава – около 1 078 750 (+920),
  • танков – 11135 (+1),
  • боевых бронированных машин – 23178 (+0),
  • артиллерийских систем – 32024 (+45),
  • РСЗВ – 1472 (+0),
  • средств ПВО – 1212 (+1),
  • самолетов – 422 (+0),
  • вертолетов – 340 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 53636 (+194),
  • крылатых ракет – 3598 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 59887 (+118),
  • специальной техники – 3950 (+0).

Потери врага на 27 августа 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

