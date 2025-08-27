За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 920 российских захватчиков. Также уничтожили 359 единиц вражеской техники и вооружения.

По состоянию на утро 27 августа общие потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 1 078 000 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери врага на 27 августа 2025 года?

Личного состава – около 1 078 750 (+920),

танков – 11135 (+1),

боевых бронированных машин – 23178 (+0),

артиллерийских систем – 32024 (+45),

РСЗВ – 1472 (+0),

средств ПВО – 1212 (+1),

самолетов – 422 (+0),

вертолетов – 340 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 53636 (+194),

крылатых ракет – 3598 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 59887 (+118),

специальной техники – 3950 (+0).

Потери врага на 27 августа 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Последние новости о потерях России