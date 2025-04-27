Минус еще 1030 оккупантов: потери врага на 27 апреля

За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1030 оккупантов. Также наши защитники и защитницы уничтожили 306 единиц вражеской техники и вооружения.

По состоянию на утро 27 апреля потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 948 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Смотрите также Уничтожено 40 пехотинцев и с десяток техники: ВСУ разбили вражеские колонны в Донецкой области – видео Потери врага на 27 апреля 2025 года Личного состава – около 948 640 (+1030),

танков – 10719 (+8),

боевых бронированных машин – 22325 (+5),

артиллерийских систем – 27007 (+42),

РСЗВ – 1373 (+1),

средств ПВО – 1145 (+0),

самолетов – 370 (+0),

вертолетов – 335 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 34011 (+114),

крылатых ракет – 3196 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 46187 (+136),

специальной техники – 3860 (+0). Потери врага на 27.04.2025 / Инфографика Генштаба ВСУ