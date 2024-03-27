Более 1000 бойцов и сотня единиц техники: колоссальные потери врага на 27 марта

Украинские военные продолжают выбивать врага с родной земли. Только за минувшие сутки удалось отправить на тот свет 1030 российских захватчиков. Также на металлолом превратили немало единиц техники так называемой "второй армии мира".

Обратим внимание, что общая статистика потерь в живой силе с начала полномасштабного вторжения поражает. Нашим военным удалось расправиться с 439 190 российскими захватчиками. Цифра может быть больше, ведь точно подсчитать всех ликвидированных оккупантов в зонах ведения активных боевых действий крайне сложно.

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Потери врага в технике

Следует также понимать, что ежедневно Россия теряет миллионы долларов, когда наши военные успешно уничтожают технику врага. На металлолом за последние два года удалось превратить тысячи танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем, БПЛА оперативно-тактического уровня, а также автомобилей и автоцистерн.

Российские захватчики не поднимут в небо еще несколько сотен самолетов и несколько сотен вертолетов. Не смогут вывести в море два десятка судов и одну подводную лодку. Все это благодаря изобретательности и меткости наших Сил обороны, которые ежедневно наносят врагу колоссальные потери.

танков – 6904;

боевых бронированных машин – 13 216;

артиллерийских систем – 10 931;

РСЗО – 1019;

средства ПВО – 728;

самолетов – 347;

вертолетов – 325;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8578;

крылатые ракеты – 2015;

корабли /катера – 26;

подводные лодки – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 14 539;

специальная техника – 1794.



Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 27 марта / Инфографика Генштаба ВСУ

Как отметили в утренней сводке Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла ударов по 2 пунктам управления и 8 районам скопления живой силы, вооружения и военной техники врага.

Также подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 средству противовоздушной обороны, 1 артиллерийскому средству и 1 складу с боеприпасами российских захватчиков.

Кроме того, известно, что за прошедшие сутки зафиксировали 67 боевых столкновений.

Также в ночь на 27 марта враг запустил по Украине 13 дронов-камикадзе "Шахед". Силами и средствами противовоздушной обороны удалось уничтожить 10 дронов-камикадзе.