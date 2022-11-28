Позировал на фоне серпа и молота: в Украине ликвидировали оккупанта Харунова из Башкирии
Источник:фейсбук Иракли Комахидзе
Украинские военные ежедневно ликвидируют российских оккупантов и их военную технику. Враг терпит колоссальные потери на всех боевых направлениях.
В Украине ликвидировали оккупанта Харунова из Башкирии
Из-за этого в России мобилизовать начали всех подряд. Некоторые даже охотно едут на войну в Украину, чтобы стать частью "мощной второй армии мира". Один из таких на днях был ликвидирован, сообщил основатель проекта InformNapalm Иракли Комахидзе.
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Так, на войне в Украине был ликвидирован мобилизованный российский оккупант Алик Абрамович Харунов из Башкирии. Захватчик, который хотел прославиться на "родине" путем ведения преступных военных действий, был уничтожен 14 ноября.
В России смерть террориста подтвердили. Его собрались хоронить 28 ноября в поселке Ржавка Агаповского района.
Оккупант из Башкирии ликвидирован в Украине 14 ноября. Прощание с Абрамовичем назначено в поселке Ржавка Агаповского района на 28 ноября,
– сообщил Комахидзе.
Также расследователь опубликовал страницу в социальных сетях вдовы оккупанта Люции Харуновой, тоскующей по своему мужу-"герою".
Потери врага по состоянию на 28 ноября
Россияне прибывают в Украину, где встречаются с ВСУ. Наши защитники наносят серьезные потери российской армии. По состоянию на 28 ноября уже уничтожили более 87 000 захватчиков, только за минувшие сутки – 590 оккупантов. Немало потерь и в военной технике. В металлолом наши военные за это время превратили:
- танков – 2908 (+3) единиц,
- боевых бронированных машин – 5861 (+5) единица,
- артиллерийских систем – 1899 (+2) единиц,
- РСЗО – 395 (+0) единиц,
- средств ПВО – 209 (+0) единиц,
- самолетов – 278 (+0) единиц,
- вертолетов – 261 (+0) единица,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1555 (+0),
- крылатых ракет – 531 (+0),
- кораблей / катеров – 16 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4416 (+4) единиц,
- специальной техники – 163 (+0).
В то же время, как отметили в Генштабе ВСУ, эти цифры приблизительны, ведь подсчитать точное количество ликвидированных врагов в зоне ведения боевых действий очень сложно.
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