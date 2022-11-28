Позировал на фоне серпа и молота: в Украине ликвидировали оккупанта Харунова из Башкирии

Украинские военные ежедневно ликвидируют российских оккупантов и их военную технику. Враг терпит колоссальные потери на всех боевых направлениях.

В Украине ликвидировали оккупанта Харунова из Башкирии

Из-за этого в России мобилизовать начали всех подряд. Некоторые даже охотно едут на войну в Украину, чтобы стать частью "мощной второй армии мира". Один из таких на днях был ликвидирован, сообщил основатель проекта InformNapalm Иракли Комахидзе.

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Так, на войне в Украине был ликвидирован мобилизованный российский оккупант Алик Абрамович Харунов из Башкирии. Захватчик, который хотел прославиться на "родине" путем ведения преступных военных действий, был уничтожен 14 ноября.

В Украине ликвидировали оккупанта Харунова из Башкирии / Фото из фейсбука Комахидзе

Алик Абрамович Харунов / Фото из фейсбука Комахидзе

В России смерть террориста подтвердили. Его собрались хоронить 28 ноября в поселке Ржавка Агаповского района.

Оккупант из Башкирии ликвидирован в Украине 14 ноября. Прощание с Абрамовичем назначено в поселке Ржавка Агаповского района на 28 ноября,

– сообщил Комахидзе.

Также расследователь опубликовал страницу в социальных сетях вдовы оккупанта Люции Харуновой, тоскующей по своему мужу-"герою".

Потери врага по состоянию на 28 ноября

Россияне прибывают в Украину, где встречаются с ВСУ. Наши защитники наносят серьезные потери российской армии. По состоянию на 28 ноября уже уничтожили более 87 000 захватчиков, только за минувшие сутки – 590 оккупантов. Немало потерь и в военной технике. В металлолом наши военные за это время превратили: