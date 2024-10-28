Уже более 690 тысяч ликвидированных оккупантов: потери врага на 28 октября
28 октября 2024, 07:36Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Силы обороны ликвидировали еще 1680 российских захватчиков. Также наши защитники и защитницы уничтожили 280 единиц российской техники.
По состоянию на утро 28 октября Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 690 тысяч бойцов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
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Потери врага на 28 октября 2024 года
- Личного состава – около 690 720 (+1680),
- танков – 9120 (+7),
- боевых бронированных машин – 18395 (+40),
- артиллерийских систем – 19872 (+51),
- РСЗО – 1240 (+0),
- средств ПВО – 984 (+0),
- самолетов – 369(+0),
- вертолетов – 329 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 17867 (+68),
- крылатых ракет – 2625 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 27660 (+100),
- специальной техники – 3556 (+14).
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