Станом на ранок 28 жовтня Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 690 тисяч бійців. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 28 жовтня 2024 року
- Особового складу – близько 690 720 (+1680),
- танків – 9120 (+7),
- бойових броньованих машин – 18395 (+40),
- артилерійських систем – 19872 (+51),
- РСЗВ – 1240 (+0),
- засобів ППО – 984 (+0),
- літаків – 369(+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 17867 (+68),
- крилатих ракет – 2625 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27660 (+100),
- спеціальної техніки – 3556 (+14).
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Втрати ворога на 28 жовтня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ