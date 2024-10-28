Станом на ранок 28 жовтня Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 690 тисяч бійців. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 28 жовтня 2024 року

Особового складу – близько 690 720 (+1680),

танків – 9120 (+7),

бойових броньованих машин – 18395 (+40),

артилерійських систем – 19872 (+51),

РСЗВ – 1240 (+0),

засобів ППО – 984 (+0),

літаків – 369(+0),

гелікоптерів – 329 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 17867 (+68),

крилатих ракет – 2625 (+0),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 27660 (+100),

спеціальної техніки – 3556 (+14).

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