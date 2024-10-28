Станом на ранок 28 жовтня Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 690 тисяч бійців. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 28 жовтня 2024 року

  • Особового складу – близько 690 720 (+1680),
  • танків – 9120 (+7),
  • бойових броньованих машин – 18395 (+40),
  • артилерійських систем – 19872 (+51),
  • РСЗВ – 1240 (+0),
  • засобів ППО – 984 (+0),
  • літаків – 369(+0),
  • гелікоптерів – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 17867 (+68),
  • крилатих ракет – 2625 (+0),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27660 (+100),
  • спеціальної техніки – 3556 (+14).

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Втрати ворога на 28 жовтня 2024 рокуВтрати ворога на 28 жовтня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ