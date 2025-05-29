Минус 1050 оккупантов, артсистемы и десятки другой техники: потери врага на 29 мая

Защитники Украины продолжают наносить немалые потери российской армии. Так, за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1050 оккупантов.

Общие потери противника среди личного состава уже превысили более 984 тысяч вражеских солдат. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

личного состава – около 984940 (+1050) человек,

танков – 10864 (+0);

боевых бронированных машин – 22645 (+1);

артиллерийских систем – 28386 (+31);

РСЗВ – 1397 (+0);

средств ПВО – 1171 (+0);

самолетов – 372 (+0);

вертолетов – 336 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 37999 (+81);

крылатых ракет – 3265 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 50015 (+56);

специальной техники – 3902 (+0).



Потери врага на 29 мая 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, что недавно стало известно, что воины ГУР разбили военный поезд оккупантов. По меньшей мере три цистерны с горючим уничтожены. Железнодорожное снабжение российских оккупационных сил на временно порабощенных территориях Запорожской области и Крыма – нарушено.