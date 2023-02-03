Уже почти 130 тысяч ликвидированных оккупантов: бешеные потери врага по состоянию на 3 февраля
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские бойцы продолжают уничтожать российскую армию на нашей земле. По состоянию на 3 февраля потери врага составили 129 870 оккупантов.
Только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 840 захватчиков. Заметим, что статистика потерь врага приблизительная. Точный подсчет крайне сложно производить в зонах ведения активных боевых действий.
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Потери врага в технике
Захватчики не только лишаются живой силы, но и своей техники. С начала полномасштабного вторжения в металлолом удалось превратить тысячи единиц вражеской техники.
- танков – 3215 (+4);
- боевых бронированных машин – 6388 (+6);
- артиллерийских систем – 2215 (+3);
- РСЗО – 460 (+2);
- средства ПВО – 222;
- самолетов – 294 (+1);
- вертолетов – 284;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1952 (+1);
- крылатые ракеты – 796;
- корабли и катера – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5068 (+4);
- специальная техника – 202 (+2).
Актуальные потери врага по состоянию на 3 февраля / Инфографика Генштаба ВСУ
Несет потери, но лезет в бой
Перед оккупантами стоит четкая задача Владимира Путина. Кровавый диктатор отдал приказ захватить Луганскую и Донецкую области до марта 2023 года. Так что захватчики не оставляют попыток воплотить в жизнь влажную мечту этого преступника.
Как отметили в утренней сводке Генштаба ВСУ, наступательные действия врага зафиксировали на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Все эти порывы захватчиков сопровождаются колоссальными потерями.Подчеркиваем, что нашим защитникам и защитницам сейчас очень непросто. Поскольку оккупанты пытаются выполнить приказ Путина, они буквально забрасывают наших своими солдатами и поливают огнем. Поэтому очень важно поддерживать ВСУ. Если можете донатить – сделайте это обязательно. Ваш вклад приближает Украину к победе!
Этим занимаются также подразделения сил обороны. За минувшие сутки они отбили немало атак врага. В районах Стельмаховки, Невского и Белогоровки в Луганской области и Верхнекаменского, Николаевки, Красной Горы, Парасковеевки, Бахмута, Ивановского и Курдюмовки в Донетцкой области оккупанты двигались вперед, но понесли потери и отошли.