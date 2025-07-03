3 июля, 06:52
Еще 1000 ликвидированных оккупантов: потери врага на 3 июля
Основні тези
- За минувшие сутки украинские воины ликвидировали 1000 оккупантов и уничтожили 214 единиц вражеской техники и вооружения.
- Общие потери России в полномасштабной войне против Украины превысили 1 023 000 бойцов.
За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1000 оккупантов. Также уничтожили 214 единиц вражеской техники и вооружения.
По состоянию на утро 3 июля потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 1 023 000 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также ССО провели налет на группу оккупантов вблизи границы: в сети показали видео
Потери врага на 3 июля 2025 года
- Личного состава – около 1 023 090 (+1000),
- танков – 10986 (+1),
- боевых бронированных машин – 22936 (+5),
- артиллерийских систем – 29815 (+21),
- РСЗО – 1427 (+0),
- средств ПВО – 1191 (+0),
- самолетов – 420 (+0),
- вертолетов – 340 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 43098 (+85),
- крылатых ракет – 3436 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерны – 53887 (+101),
- специальной техники – 3922 (+1).