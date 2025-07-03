Еще 1000 ликвидированных оккупантов: потери врага на 3 июля

За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1000 оккупантов. Также уничтожили 214 единиц вражеской техники и вооружения.

По состоянию на утро 3 июля потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 1 023 000 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 3 июля 2025 года

Личного состава – около 1 023 090 (+1000),

танков – 10986 (+1),

боевых бронированных машин – 22936 (+5),

артиллерийских систем – 29815 (+21),

РСЗО – 1427 (+0),

средств ПВО – 1191 (+0),

самолетов – 420 (+0),

вертолетов – 340 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 43098 (+85),

крылатых ракет – 3436 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерны – 53887 (+101),

специальной техники – 3922 (+1).

Потери врага на 3 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ