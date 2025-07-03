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24 Канал Новости Украины Еще 1000 ликвидированных оккупантов: потери врага на 3 июля
3 июля, 06:52
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Еще 1000 ликвидированных оккупантов: потери врага на 3 июля

Юлия Мурина
Основні тези
  • За минувшие сутки украинские воины ликвидировали 1000 оккупантов и уничтожили 214 единиц вражеской техники и вооружения.
  • Общие потери России в полномасштабной войне против Украины превысили 1 023 000 бойцов.

За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1000 оккупантов. Также уничтожили 214 единиц вражеской техники и вооружения.

По состоянию на утро 3 июля потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 1 023 000 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 3 июля 2025 года

  • Личного состава – около 1 023 090 (+1000),
  • танков – 10986 (+1),
  • боевых бронированных машин – 22936 (+5),
  • артиллерийских систем – 29815 (+21),
  • РСЗО – 1427 (+0),
  • средств ПВО – 1191 (+0),
  • самолетов – 420 (+0),
  • вертолетов – 340 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 43098 (+85),
  • крылатых ракет – 3436 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерны – 53887 (+101),
  • специальной техники – 3922 (+1).

Потери врага на 3 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ