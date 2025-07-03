Станом на ранок 3 липня втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 1 023 000. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 3 липня 2025 року
- Особового складу – близько 1 023 090 (+1000),
- танків – 10986 (+1),
- бойових броньованих машин – 22936 (+5),
- артилерійських систем – 29815 (+21),
- РСЗВ – 1427 (+0),
- засобів ППО – 1191 (+0),
- літаків – 420 (+0),
- гелікоптерів – 340 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 43098 (+85),
- крилатих ракет – 3436 (+0),
- кораблів / катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерни – 53887 (+101),
- спеціальної техніки – 3922 (+1).