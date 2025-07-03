Станом на ранок 3 липня втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 1 023 000. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 3 липня 2025 року