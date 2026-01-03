Минус более 700 оккупантов, танки, артсистемы и не только: потери врага на 3 января
- За последние сутки армия противника потеряла 750 солдат.
- Общие потери врага включают около 1 210 630 личного состава, 11 497 танков, 23 855 боевых бронированных машин и 35 744 артиллерийских систем.
Кремль не выводит свое войско из Украины и продолжает нести потери на фронте как в личном составе, так и в технике. Только за последние сутки армия противника потеряла на войне в Украине 750 солдат.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери врага на 3 января?
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 210 630 (+750) человек,
- танков – 11 497 (+3);
- боевых бронированных машин – 23 855 (+4);
- артиллерийских систем – 35 744 (+24);
- РСЗО – 1 590 (+1);
- средств ПВО – 1 267 (+0);
- самолетов – 434 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 99 582 (+539);
- крылатых ракет – 4 137 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 72 688 (+101);
- специальной техники – 4 035 (+0).
Потери врага на 3 января 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Потери россиян: последние новости
Силы беспилотных систем на днях нанесли значительные поражения российской армии. В Луганской области поражена база хранения горюче-смазочных материалов врага.
Также была поражена радиолокационная станция во временно оккупированном Крыму,, которая обеспечивала наблюдение воздушного пространства.
Все составляющие Сил обороны Украины в течение 2025 года уничтожали армию России. В Генштабе ВСУ озвучили примерные потери оккупантов за прошлый год.