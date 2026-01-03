Минус более 700 оккупантов, танки, артсистемы и не только: потери врага на 3 января

Кремль не выводит свое войско из Украины и продолжает нести потери на фронте как в личном составе, так и в технике. Только за последние сутки армия противника потеряла на войне в Украине 750 солдат.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Смотрите также Впервые за войну: какие уникальные операции в 2025 году осуществили Силы обороны Украины Какие потери врага на 3 января? С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют: личного состава – около 1 210 630 (+750) человек,

танков – 11 497 (+3);

боевых бронированных машин – 23 855 (+4);

артиллерийских систем – 35 744 (+24);

РСЗО – 1 590 (+1);

средств ПВО – 1 267 (+0);

самолетов – 434 (+0);

вертолетов – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 99 582 (+539);

крылатых ракет – 4 137 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 72 688 (+101);

специальной техники – 4 035 (+0).

Потери врага на 3 января 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ Потери россиян: последние новости Силы беспилотных систем на днях нанесли значительные поражения российской армии. В Луганской области поражена база хранения горюче-смазочных материалов врага.

Также была поражена радиолокационная станция во временно оккупированном Крыму,, которая обеспечивала наблюдение воздушного пространства.

Все составляющие Сил обороны Украины в течение 2025 года уничтожали армию России. В Генштабе ВСУ озвучили примерные потери оккупантов за прошлый год.