С начала полномасштабной войны против Украины Россия уже потеряла более 878 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 3 марта 2025 года

Личного состава – около 878070 (+1350),

танков – 10252 (+11),

боевых бронированных машин – 21290 (+16),

артиллерийских систем – 24019 (+60),

РСЗВ – 1306 (+0),

средств ПВО – 1093 (+2),

самолетов – 370 (+0),

вертолетов – 331 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 27655 (+61),

крылатых ракет – 3085 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 39327 (+109),

специальной техники – 3768 (+0).

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