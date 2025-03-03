Від початку повномасштабної війни проти України Росія вже втратила понад 878 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 3 березня 2025 року

Особового складу – близько 878070 (+1350),

танків – 10252 (+11),

бойових броньованих машин – 21290 (+16),

артилерійських систем – 24019 (+60),

РСЗВ – 1306 (+0),

засобів ППО – 1093 (+2),

літаків – 370 (+0),

гелікоптерів – 331 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 27655 (+61),

крилатих ракет – 3085 (+0),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 39327 (+109),

спеціальної техніки – 3768 (+0).

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