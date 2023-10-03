Еще десятки единиц техники и несколько сотен оккупантов: потери врага на 3 октября

Россия продолжает нести колоссальные потери в войне против Украины. Только за минувшие сутки у врага стало на 360 бойцов так называемой "второй армии мира" меньше.

Обратим внимание, что общие потери врага поражают не меньше. За более чем полтора года полномасштабного вторжения на тот свет отправили 279 440 российских военных. Заметим, что реальная цифра может быть больше, ведь точно подсчитать уничтоженных оккупантов в зонах ведения активных боевых действий очень сложно.

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Потери врага в технике

Также у врага стало гораздо меньше техники. В металлолом превратили тысячи танков, боевых бронированных машин, артиллерийских установок, БПЛА оперативно-тактического уровня, а также автомобилей и автоцистерн. Кроме того, оккупанты не досчитаются нескольких сотен самолетов и нескольких сотен вертолетов, нескольких десятков судов, а также одной подводной лодки. Одной из самых дорогих утрат захватчиков остается крейсер "Москва", который продолжает лежать на дне Черного моря.

танков – 4 732;

боевых бронированных машин – 9 008;

артиллерийских систем – 6 565;

РСЗО – 801;

средств ПВО – 540;

самолетов – 315;

вертолетов – 316;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 080;

крылатых ракет – 1 529;

кораблей и катеров – 20;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 8 932;

специальной техники – 943.



Актуальные потери врага по состоянию на 3 октября / Инфографика Генштаба ВСУ

Детальнее взглянем на потери врага за минувшие сутки. Так, наши военные уничтожили 15 танков россиян. Кроме того, в металлолом превратили 8 боевых бронированных машин, 40 артиллерийских систем, 20 БПЛА оперативно-тактического уровня, 23 автомобиля и автоцистерны, а также 5 единиц специальной техники.

Кроме того, в утренней сводке Генштаба ВСУ отметили, что авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам скопления живой силы, техники и оружия врага и 1 удар по ЗРК оккупантов. Между тем подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения живой силы, оружия и техники, пункт управления, 2 станции РЭБ и 4 артиллерийских средства захватчиков.