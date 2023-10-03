Звернімо увагу, що загальні втрати ворога вражають не менше. За понад півтора року повномасштабного вторгнення на той світ відправили 279 440 російських військових. Зауважимо, що реальна цифра може бути більшою, адже точно підрахувати знищених окупантів у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.

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Втрати ворога у техніці

Також у ворога стало значно менше техніки. На брухт перетворили тисячі танків, бойових броньованих машин, артилерійських установок, БпЛА оперативно-тактичного рівня, а також автомобілів і автоцистерн. Крім того, окупанти не дорахуються кількох сотень літаків і кількох сотень гелікоптерів, кількох десятків суден, а також одного підводного човна. Однією з найдорожчих втратою загарбників залишається крейсер "Москва", який продовжує лежати на дні Чорного моря.

танків – 4 732;

бойових броньованих машин – 9 008;

артилерійських систем – 6 565;

РСЗВ – 801;

засобів ППО – 540;

літаків – 315;

гелікоптерів – 316;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5 080;

крилатих ракет – 1 529;

кораблів і катерів – 20;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 8 932;

спеціальної техніки – 943.



Актуальні втрати ворога станом на 3 жовтня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Детальніше глянемо на втрати ворога за минулу добу. Так, наші військові знищили 15 танків росіян. Крім того, на брухт перетворили 8 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, 20 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 23 автомобілі й автоцистерни, а також 5 одиниць спеціальної техніки.

Крім того, у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ зазначили, що авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах скупчення живої сили, техніки та зброї ворога та 1 удар по ЗРК окупантів. Тим часом підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження живої сили, зброї та техніки, пункт управління, 2 станції РЕБ та 4 артилерійські засоби загарбників.