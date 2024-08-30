Еще 1200 оккупантов и 194 единицы техники: потери врага на 30 августа
30 августа 2024, 07:27Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1200 оккупантов. Кроме того, захватническая армия потеряла 194 единицы техники и вооружения.
Общие потери России с 24 февраля 2022 года уже превысили 613 тысяч бойцов. Кроме того, у агрессора минус более чем 89 тысяч единиц техники.
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Потери врага на 30 августа
- Личного состава – около 613 590 (+1200),
- танков – 8574 (+3),
- боевых бронированных машин – 16722 (+23),
- артиллерийских систем – 17572 (+23),
- РСЗВ – 1175 (+1),
- средств ПВО – 940 (+1),
- самолетов – 368 (+0),
- вертолетов – 328 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 14453 (+84),
- крылатых ракет – 2556 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 23763 (+57),
- специальной техники – 2967 (+2).