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24 Канал Новости Украины Еще 1140 россиян отправились в один конец: потери врага на 30 мая
30 мая, 07:35
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Еще 1140 россиян отправились в один конец: потери врага на 30 мая

Дмитрий Усик
Основні тези
  • Силы обороны Украины ликвидировали 1140 российских оккупантов за последние сутки.
  • Общие потери России в войне превысили 986 тысяч человек с начала полномасштабного вторжения.

Враг продолжает нести непоправимые потери в попытках продвигаться на украинской земле. Только за прошедшие сутки Силам обороны удалось ликвидировать 1140 оккупантов.

При этом общие потери России в войне против Украины уже перевалили за 986 тысяч, сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Потери врага по состоянию на 30 мая 2025 года

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 986 080 (+1140) человек,
  • танков – 10865 (+1);
  • боевых бронированных машин – 22647 (+2);
  • артиллерийских систем – 28421 (+35);
  • РСЗВ – 1398 (+1);
  • средств ПВО – 1172 (+1);
  • самолетов – 372 (+0);
  • вертолетов – 336 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 38070 (+71);
  • крылатых ракет – 3265 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 50089 (+74);
  • специальной техники – 3902 (+0).

Потери врага на 30 мая 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Кстати, главнокомандующий Александр Сырский рассказал, что только с начала этого года погибли и получили ранения 194 140 оккупантов.