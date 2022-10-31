ВСУ продолжают ликвидировать кафиров В частности, говорится и о Бахмутском направлении. В эти сутки наши защитники также нанесли противнику потери. Главное Массированная ракетная атака по Украине и возвращение из плена морпехов: хронология 250 дня войны

Так, на Бахмутском направлении, в ночь на 31 октября, воины 8 полка специального назначения ССО имени Князя Изяслава Мстиславича сбросом с БПЛА ранили четырех российских оккупантов. Отмечается, что на следующий день украинские воины завершили работу и выстрелом из ПТРК уничтожили противника.