ЗСУ продовжують ліквідувати окупантів
Зокрема, мовиться і про Бахмутський напрямок. У цю добу наші захисники також завдали противнику втрат.
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Так, на Бахмутському напрямку, в ніч проти 31 жовтня, воїни 8 полку спеціального призначення ССО імені Князя Ізяслава Мстиславича скидом з БПЛА поранили чотирьох російських окупантів.
Зазначається, що на наступний день, українські воїни завершили роботу і пострілом з ПТРК знищили противника.
Як бійці ССО ліквідували окупантів на Бахмутському напрямку: дивіться відео
Втрати ворога станом на 31 жовтня
ЗСУ завдають серйозних втрат російській армії. Станом на 31 жовтня вже знищили 71 820 загарбників, лише за минулу добу – 620 окупантів. Чимало втрат і у військовій техніці. На брухт наші військові за цей час перетворили:
- танків – 2 686 (+14) одиниць,
- бойових броньованих машин – 5 485 (+32) одиниць,
- артилерійських систем – 1 728 (+4) одиниць,
- РСЗВ – 383 (+0) одиниці,
- засобів ППО – 197 (+0) одиниць,
- літаків – 275 (+1) одиниць,
- гелікоптерів – 253 (+1) одиниці,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 413 (+1),
- крилатих ракет – 352 (+0),
- кораблів та катерів – 16 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 128 (+8) одиниць,
- спеціальної техніки – 154 (+0).
Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках.
Водночас, як зазначили у Генштабі, ці цифри приблизні, адже підрахувати точну кількість ліквідованих ворогів у зоні ведення бойових дій надзвичайно складно.
Зауважте – Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ щодо 250 доби війни: дивіться відео