Это называется "прилет": оккупанты сами сняли на видео, как горит их техника

Российские захватчики каждый день сталкиваются с многочисленными потерями среди личного состава и техники. Оккупанты сами сняли, как горит их военная машина.

Только за вчерашний день Вооруженные Силы ликвидировали более 600 оккупантов и несколько десятков единиц их техники, в том числе одну машину обеспечения. Последствия прилета по ней россияне сами сняли на видео.

Читайте также Бросили за гаражами: жителей Белгорода напугали цинковые гробы, в которых перевозили оккупантов

Как пылала враждебная техника

За 8 месяцев полномасштабного вторжения все давно должны запомнить, что нельзя снимать на видео или фотографировать попадание ракет. Разумеется, если об этом забывают гражданские, однако военные точно должны помнить это правило и осознавать последствия своих действий.

Но, как известно, у оккупантов отсутствует мозг, потому и не удивительно, что они опубликовали в сети, как горит их машина обеспечения. Можно поблагодарить захватчиков за то, что они сами помогают украинской армии, корректируя огонь и выкладывая в интернет последствия прилетов.

Это называется к нам прилет был на*уй. Проезжай немного вперед налево… Вот он, видишь. Пацаны сидят. Это б*ть п*зец,

– комментирует один из захватчиков.

Машина обеспечения оккупантов горит: смотрите видео с телеграм-канала "СтратКом ВСУ"

Кстати, вполне возможно, что к этому даже не причастны Вооруженные Силы Украины. Не секрет, что оккупанты сами часто открывают огонь по своим же подразделениям. К примеру, как это было в оккупированном Севастополе 30 сентября. О "дружеском огне" заявил тогда, комментируя ситуацию, внештатный советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович.

Потери врага: самое главное

Недавно украинским военным удалось освободить Невское в Сватовском районе Луганской области. Во время блестящей контрнаступательной операции Вооруженные Силы уничтожили сразу целую батарею из 5 САУ 152 мм "Мста-С". Случилось это впервые в этой войне.

Кроме того, в Харьковской области наши воины приземлили российский ударный вертолет. Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ. Оккупанты остались без еще одной "птички".

Также нет теперь у россиян очередного штурмовика Су-25. Его удалось сбить в небе на Юге нашего государства.

Достойно внимания – провал оккупационных войск в Чернобаевке: смотрите видео