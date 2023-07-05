36 артиллерийских установок и почти 700 оккупантов: потери врага на 5 июля

ВСУ продолжают выбивать врага из родной страны. Только за прошедшие сутки удалось отправить на тот свет 670 российских захватчиков.

Заметим, что статистика с 24 февраля 2022 поражает не меньше. За более чем 500 дней полномасштабного вторжения наши защитники ликвидировали более 231 700 бойцов так называемой "второй армии мира". Следует понимать, что реальные потери могут быть больше, но точно подсчитать их в зонах ведения активных боевых действий крайне сложно.

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Потери врага в технике

Российское войско обеднело не только на живую силу, но и технику. За год большей войны в металлолом превратили тысячи танков, боевых бронированных машин, а также артиллерийских систем. Кроме того, на балансе вражеского войска стало на несколько сотен самолетов и вертолетов меньше. А самой дорогой потерей врага остается крейсер "Москва", лежащий где-то на дне Черного моря.

Танцев – 4 062;

боевых бронированных машин – 7 917;

артиллерийских систем – 4 288;

РСЗО – 656;

средства ПВО – 395;

самолетов – 315;

вертолетов – 309;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 614;

крылатых ракет – 1 264;

кораблей/катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 6 855;

специальной техники – 598.



Актуальные потери врага по состоянию на 5 июля / Инфографика Генштаба ВСУ

На Востоке – тяжелые бои