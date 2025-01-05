Еще 1730 пакетов с мусором и 248 единиц техники и вооружения: потери врага на 5 января

5 января 2025, 07:20
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Автор: Юлия Мурина

За минувшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 1730 российских захватчиков. Также наши воины уничтожили десятки единиц техники и вооружения агрессора.

По состоянию на утро 5 января Россия потеряла в полномасштабной войне против Украины более 796 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 5 января 2025 года