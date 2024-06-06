Еще 1300 оккупантов, ПВО и артиллерия: потери врага 6 июня

6 июня 2024, 07:39
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Источник:

Генштаб ВСУ

Украинские защитники уже 834 сутки подряд мужественно противостоят врагу по всей линии фронта. Так, только за минувшие сутки Силам обороны удалось ликвидировать 1300 захватчиков.

По состоянию на 6 июня общие потери личного состава российской армии составляют 515 тысяч солдат. При этом статистика неуклонно растет ежедневно.

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Потери России по состоянию на 6 июня

  • личного состава – около 515 000 (+1300) человек,
  • танков – 7828 (+22) единиц,
  • боевых бронированных машин – 15 076 (+40),
  • артиллерийских систем – 13 433 (+48),
  • РСЗВ – 1095 (+3),
  • средства ПВО – 831 (+1),
  • самолетов – 357 (+0),
  • вертолетов – 326 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 10 846 (+41),
  • крылатые ракеты – 2270 (+2),
  • корабли /катера – 27 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 18 360 (+63),
  • специальная техника – 2230 (+7).

Потери россиян по состоянию на сегодня / Инфографика Генштаба

Удары по ПВО

  • В среду, 5 июня, стало известно, что Вооруженные Силы успешно атаковали 2 российских "Панциря" на Юге. Кроме этого, был поражен командный пункт и пункт управления дронами.
  • Согласно статистике Генштаба, в течение суток 4 июня украинская армия ликвидировала еще 3 российские системы ПВО. Еще днем ранее также было поражено 3 комплекса.
  • Агенты "Атеш" пишут, что теперь оккупанты в Крыму строят заграждения, чтобы спрятать свои системы ПВО от местного населения. Причиной этого стали успешные удары Сил обороны Украины, что повлекло уничтожение соответствующих средств.
Автор: Дмитро Усик