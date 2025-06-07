7 июня, 08:01
ВСУ "перемололи" еще 1120 оккупантов, ПВО и вертолет: потери врага на 7 июня
Основні тези
- За сутки ВСУ ликвидировали 1120 оккупантов и сбили вертолет, общие потери врага превысили 995 тысяч человек.
- Противник также потерял 15 танков, 52 боевых бронированных машины, 56 артиллерийских систем, 4 РСЗО, 1 средство ПВО и 300 БпЛА за сутки.
Силы обороны сдерживают врага по всему фронту, нанося тому непоправимые потери. Сейчас было ликвидировано еще 1120 оккупантов за сутки.
При этом общие потери противник в войне против Украины уже превысили 995 тысяч. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери врага на 7 июня 2025 года
- Личного состава – около 995 030 (+1120),
- танков – 10 904 (+15),
- боевых бронированных машин – 22 737 (+52),
- артиллерийских систем – 28 850 (+56),
- РСЗВ – 1410 (+4),
- средств ПВО – 1181 (+1),
- самолетов – 413 (+0),
- вертолетов – 337 (+1),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 39 493 (+300),
- крылатых ракет – 3308 (+37),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 51 079 (+166),
- специальной техники – 3908 (+1).
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Потери врага на 7 июня 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ