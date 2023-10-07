Еще 23 танка, 22 артсистемы и более 600 оккупантов: потери врага на 7 октября

Российское войско ежедневно теряет сотни своих солдат и десятки единиц техники. Только за минувшие сутки наши военные ликвидировали 610 оккупантов из так называемой "второй армии мира".

Если же говорить об общих потерях с самого начала полномасштабного вторжения, то они поражают еще больше. За более чем полтора года великой войны на "концерт Кобзона" отправили 281 700 российских бойцов. Обратим внимание, что реальная цифра может быть больше, ведь сложно подсчитать ликвидированных оккупантов в зонах ведения активных боевых действий.

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Потери врага в технике

Кроме того, на балансе так называемой "второй армии мира" значительно сократилось количество техники. В металлолом за более чем 18 месяцев превратили тысячи танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем, автомобилей и автоцистерн, БПЛА оперативно-стратегического уровня.

Также у врагов стало на несколько сотен самолетов и вертолетов меньше. Не досчитаются они и несколько сотен РСЗО и систем ПВО. А еще у них на 20 судов и одна подлодка стало меньше. До сих пор наиболее запоминающейся потерей оккупантов остается крейсер "Москва", который продолжает лежать на дне Черного моря.

Танков – 4 800;

боевых бронированных машин – 9 102;

артиллерийских систем – 6 688;

РСЗО – 808;

средств ПВО – 541;

самолетов – 315;

вертолетов – 316;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 185;

крылатых ракет – 1 530;

кораблей и катеров – 20;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 9 073;

специальной техники – 956.



Актуальные потери врага по состоянию на 7 октября / Инфографика Генштаба ВСУ

В утренней сводке Генштаба также отметили, что за минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам скопления живой силы, оружия и техники врага. Еще три удара пришлись по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

Также подразделения ракетных войск поразили пункт управления, средство ПВО, 6 артиллерийских средств, район скопления личного состава и станцию РЭБ россиян.