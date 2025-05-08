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24 Канал Новости Украины Минус 1200 захватчиков, танки, артсистемы и другая техника: потери врага на 8 мая
8 мая, 07:39
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Минус 1200 захватчиков, танки, артсистемы и другая техника: потери врага на 8 мая

Ирина Марцияш
Основні тези
  • За минувшие сутки потери российской армии составили 1200 военных.
  • Общие потери российских войск с начала полномасштабного вторжения составляют около 961970 человек, 10782 танка 27552 артиллерийские системы и другая техника.

Враг продолжает нести огромные потери на фронте в личном составе и технике. Так, за минувшие сутки потери российской армии в личном составе составили 1200 оккупантов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 961970 (+1200) человек,
  • танков – 10782 (+2);
  • боевых бронированных машин – 22429 (+10);
  • артиллерийских систем – 27552 (+50);
  • РСЗО – 1379 (+1);
  • средств ПВО – 1156 (+1);
  • самолетов – 372 (+0);
  • вертолетов – 335 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 35407 (+141);
  • крылатых ракет – 3197 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 47604 (+120);
  • специальной техники – 3875 (+2).


Потери врага на 8 мая 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, 4 мая Воздушные силы ВСУ нанесли успешный удар по пункту управления вражескими подразделениями БпЛА в районе населенного пункта Теткино Курской области. На этом пункте базировались экипажи беспилотных разведывательных и ударных дронов. В результате удара ликвидировано до 20 оккупантов и уничтожено их технику.