У окупантов проблемы: "Атеш" провел диверсию в Ростовской области
- Агенты "Атеш" провели диверсию на железной дороге возле Новочеркасска, повредив систему управления движением.
- Это усложнило логистику оккупантов, в частности поставки техники и войск, что может повлиять на интенсивность обстрелов Украины.
Агенты провели успешную операцию на железной дороге возле Новочеркасска Ростовской области. Повреждена система управления движением, что усложнило логистику оккупантов.
Железнодорожный узел важен для обеспечения российской армии боеприпасами, вооружением и живой силой на южном направлении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".
Что известно о диверсии на железной дороге в России?
Движение "Атеш" сообщило об успешной диверсии на железнодорожной инфраструктуре возле Новочеркасска Ростовской области. В результате россияне имеют проблемы с поставками техники и войск.
Целенаправленным действием на систему управления движением был нарушен график движения эшелонов с военной техникой и личным составом,
– говорится в сообщении.
Именно через этот железнодорожный узел, по словам агентов, проходят регулярные поставки артиллерийских снарядов и ракет для РСЗО.
Место проведения диверсии на железной дороге / Фото из телеграмма "Атеш"
Диверсия привела к задержкам в критически важных перевозках. Нарушение логистики может повлиять на интенсивность обстрелов Украины и боевые возможности противника.
Какие потери несет враг?
"Атеш" недавно заявил о значительных потерях российской армии на южном направлении. За неделю ликвидировано 126 военных и ранено 228. Медицинская система оккупантов не справляется, а потери пытаются скрыть.
Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь отметил в прямом эфире 24 Канала, что Россия ежемесячно теряет на поле боя около 30 тысяч военных. Он также прогнозирует, что в 2026 году государство-агрессор не сможет удерживать контрактников.
Агенты "Атеш" передали ВСУ точные координаты российских позиций вблизи Волчанска. Благодаря данным партизан украинская армия может прицельно бить по врагу.