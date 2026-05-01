В Гришино авиаударом удалось ликвидировать сразу 15 "псковских десантников"

В центре села Гришино в Донецкой области украинские военные нанесли авиаудар по позициям российских сил, в результате чего была уничтожена группа оккупантов.

Об этом сообщили в 7 корпусе ШР ДШВ.

Как удалось уничтожить группу оккупантов?

Противник продолжает давление на Гришино, пытаясь прорвать оборону и закрепиться в населенном пункте. В качестве укрытия враг использует жилые и общественные здания,

– сообщили военные.

Подразделения, которые действуют в зоне ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ, ведут разведку и обнаруживают места скопления врага. Именно по одному из таких объектов в центральной части села недавно и был нанесен точный удар с воздуха.

Предварительно сообщается о по меньшей мере 15 ликвидированных военных России – речь идет о бойцах 76-й десантно-штурмовой дивизии, известной как "псковские десантники".

Кадры с места происшествия зафиксировали момент попадания по зданию, где находились оккупанты.

Силы обороны уничтожают оккупантов авиаударом: смотрите видео

Россияне снова хотели пройти к позициям ВСУ по газовой трубе

Российские оккупанты пытались атаковать позиции ВСУ через газовую трубу, но были уничтожены на подходах.

Первого военного ликвидировали с помощью FPV-дрона, после чего остальные группы пыталась рассредоточиться на открытой местности.

По ним открыли огонь из артиллерии. Удар был нанесен по группе прямо в поле.

Те, кто выжил пытались спрятаться среди деревьев, однако там их догнали, в частности, ударные дроны типа Vampire. Все участники штурмовой группы были уничтожены.