Потери врага: более 3 000 погибших, сотня танков и тысячи единиц бронетехники

26 февраля 2022 , 22:15
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Источник:

Генштаб ВСУ

Боевой дух украинских воинов высокий. А войска противника деморализованы.

Они несут масштабные потери. Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

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Более того, у российских захватчиков заканчиваются запасы топлива и пищи.

Потери агрессора

Противник несет значительные потери. Так, по состоянию на 20:00 26 февраля среди ориентировочных потерь личного состава российских оккупантов:

  • более 3 000 человек;
  • примерно 1 00 танков;
  • почти 540 единиц бронетанковой техники;
  • 15 пушек;
  • 1 зенитно-ракетный комплекс "Бук";
  • 16 самолетов;
  • 18 вертолетов.

Победа будет за нами! Вместе победим,
– уверены в ВСУ.

Также российские оккупанты массово покидают свою технику и бегут.

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Автор: Аліна Оліховська