Потери врага: более 3 000 погибших, сотня танков и тысячи единиц бронетехники
26 февраля 2022 , 22:15Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Боевой дух украинских воинов высокий. А войска противника деморализованы.
Они несут масштабные потери. Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.
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Более того, у российских захватчиков заканчиваются запасы топлива и пищи.
Потери агрессора
Противник несет значительные потери. Так, по состоянию на 20:00 26 февраля среди ориентировочных потерь личного состава российских оккупантов:
- более 3 000 человек;
- примерно 1 00 танков;
- почти 540 единиц бронетанковой техники;
- 15 пушек;
- 1 зенитно-ракетный комплекс "Бук";
- 16 самолетов;
- 18 вертолетов.
Победа будет за нами! Вместе победим,
– уверены в ВСУ.
Также российские оккупанты массово покидают свою технику и бегут.
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