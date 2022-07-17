ВСУ ликвидировали группу российских военных под Славянском
17 июля 2022 , 15:22Читати новину українською
Источник:Центр стратегических коммуникаций
Украинским военным нет равных в уничтожении врага. Они показывают свои умения каждый день.
Очередными успехами похвастались воины 81 десантно-штурмовой бригады. Они работали вместе с Нацгвардией.
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Что известно об уничтожении
Нашим воинам удалось ликвидировать группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии вооруженных сил россии.
Их уничтожили воины 81 десантно-штурмовой бригады и подразделения Нацгвардии "Омега". Ликвидировали врага под Славянском.
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- Хороший улов случился с бойцами львовской 80 бригады ДШВ. Наши ребята только за один день уничтожили почти целую танковую роту оккупантов. Штурмовики взаимодействовали с другими подразделениями ВСУ и нацгвардейцами. Результатом этого плодотворного сотрудничества стало подбитие 9 российских танков – а это почти целая танковая рота.
- Также украинские операторы ССО и дружественное подразделение артиллеристов поработали слаженно. Удалось уничтожить несколько единиц РСЗО "Ураган". Наши воины разведали местоположение приоритетных целей техники противника. Тогда операторы ССО Украины передали несколько "приветствий" с дронов и дальше корректировали огонь нашей артиллерии.
- Между тем, по информации на 17 июля, наши ВСУ уже ликвидировали 38 300 захватчиков. В сутки эта цифра увеличилась на 160 врагов. По данным Генштаба, наибольшие потери за 16 июля противник понес на Бахмутском направлении.
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