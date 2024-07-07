Разведчики сожгли российского "Жителя" и центр логистики на оккупированной территории Донетчины
Источник:Главное управление разведки МО
Военная разведка Украины продолжает мощно наносить потери оккупантам. Так, 6 июля наши защитники сожгли российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Житель" и центр логистики захватчиков.
Вражеские объекты уничтожили на временно оккупированной территории Донецкой области. В военной разведке уже показали соответствующие кадры.
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Разведчики уничтожили логистический центр и станцию "Житель"
Накануне, 6 июля, разведчики департамента активных действий ГУР МО во взаимодействии с подразделением аэроразведки 45-й отдельной артиллерийской бригады обнаружили и нанесли огневое поражение по 2 военным объектам страны-агрессора на временно оккупированной территории Донецкой области.
В Дебальцево ударили по логистическому центру, где захватчики хранили оборудование для танков и боеприпасы. В Новолуганском сожгли дорогую российскую автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж "Житель",
– заявили в ГУР.
Также в военной разведке отметили, что охота продолжается.
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Разведчики уничтожили российского "Жителя" и логистический центр оккупантов / Фото ГУР