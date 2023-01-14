Россия теряет ежедневно от 100 до 500 оккупантов возле Бахмута, – полковник ВСУ

Донецкое направление остается одним из самых горячих участков фронта. Российские войска там пытаются идти в наступление, при этом неся бешеные потери.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Он отметил, что потери российской армии за последние несколько месяцев насчитывают десятки тысяч убитыми.

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По словам военного эксперта, в основном российские войска несут потери в районе города Бахмут Донецкой области.

В районе Бахмута ежедневно погибает от роты до батальона россиян, то есть от 100 до 400 – 500 оккупантов в зависимости от интенсивности боев. Общие потери врага на этом участке насчитывают десятки тысяч,

– сказал Свитан.

По его словам, в основном среди погибших – представители ЧВК "Вагнера", в том числе заключенные, которых Евгений Пригожин завербовал в российских тюрьмах.

В основном среди погибших россиян под Бахмутом – вагнеровцы

Как отметил полковник запаса ВСУ, ранее вагнеровцы контролировали несколько десятков километров линии фронта. Однако после того, как подразделения Пригожина понесли огромные потери, они "усохлись".

Сейчас ЧВК "Вагнера" сжалась и по линии фронта, на которой работала. Максимум их хватает на Соледар, на участок в несколько километров,

– отметил военный эксперт.

Свитан добавил, что в районе Соледара в Донецкой области вагнеровцы оказались зажатыми с 2 сторон.

С одной стороны, на остатки подразделений Пригожина давят силы воздушно-десантных войск России.

А в самом Соледаре – с северо-запада – на вагнеровцев давят 46-я и 77-я отдельные аэромобильные бригады ВСУ.

По словам военного эксперта, россиянам удается компенсировать свои потери в живой силе. В частности, каждый день на юго-восточный фронт заходят 2 – 3 батальона российских войск.

Роман Свитан рассказал о ситуации под Бахмутом и Соледаром: смотрите видео

ВСУ удерживают северо-западную часть Соледара

Ситуация в районе Соледара Донецкой области остается сложной. Российские оккупанты поспешили отчитаться о захвате Соледара. Однако эта информация не соответствует действительности.

Роман Свитан Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Северо-западная часть Соледара находится под контролем украинских войск. Там проходит своеобразный рубеж обороны – в районе реки Бахмутка, железнодорожной и шоссейной дорог, а также железнодорожной станции "Соль". Также ВСУ контролируют промзону предприятия "Артемсоль", в том числе 4 и 7 рудники.

Как отметил военный эксперт, на территории промзоны украинским бойцам гораздо проще защищаться и выдерживать удары российской артиллерии. Ведь раньше они находились в частном секторе Соледара, который враждебная артиллерия сравняла с землей.

"Если в одноэтажное здание попадает мина или снаряд, от него остается максимум пол метра кирпича. А если снаряд прилетает в промзону или в здания, имеющие 5 – 10 этажей, то даже при прямом попадании средств поражения остается 2 – 3 метра застройки", – объяснил полковник запаса ВСУ.

Свитан добавил, что в таких условиях у украинских бойцов есть возможность закрепиться и дальше удерживать свои позиции.

Как могут действовать украинские бойцы в Соледаре

Военный эксперт подчеркнул, что Соледар никто не сдавал. В дальнейшем, исходя из оперативно-тактической обстановки, украинское военное командование будет принимать решение о дальнейших действиях в этом районе.

Как отметил Свитан, существует 2 варианта развития событий

Украинские бойцы продолжат удерживать промзону Соледара в районе станции "Соль" и 4 и 7 рудников.

Или же наши военные могут отойти на высоты на левом берегу реки Бахмутка. По словам военного эксперта, это все еще Соледар, однако на другом берегу реки.

Свитан добавил, что оперативно-тактическая информация меняется почти каждые 1 – 2 часа. На месте работают командиры, которые будут принимать решение о целесообразности тех или иных действий.

Ситуация в Донецкой области: коротко