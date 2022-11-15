Враг пытается атаковать на 3 направлениях, ВСУ накрыли штаб россиян в Луганской области: главное из Генштаба

Российские военные, хотя и несут бешеные потери, ежедневно пытаются идти в наступление. Только за минувшие сутки зафиксировали попытки врага продвинуться по трем направлениям.

Как отмечают в Генштабе, оккупанты не оставляют попыток удерживать территории, которые они захватили. Кроме того, российские бойцы делают все возможное, чтобы сдерживать Силы обороны, а также обустраивают оборонительные сооружения на левобережье Днепра.

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Наступление врага не прекращается

Известно, что за прошедшие сутки российские захватчики вели наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Если конкретнее, то отразить атаки удалось вблизи Новоселовского Луганской области, Белогоровки, Бахмута, Бахмутского, Времовки, Красногоровки, Марьинки, Новокалинового, Новомихайловки и Первомайского Донецкой области.

Россияне продолжают бить по гражданским

Также бойцы "второй армии мира" бьют как по позициям наших защитников, так и по мирному населению. Не обошлось также и без атак по критической инфраструктуре. Только за минувшие сутки оккупанты нанесли 4 ракетных и 23 авиаудара. Также зафиксировали более 70 обстрелов из РСЗО.

Из разных видов вооружения враги били по населенным пунктам Северского, Слобожанского, Купянского, Лиманского, Бахмутского, Авдеевского, Новопавловского, Запорожского и Херсонского направлений.

Что касается Волынского и Полесского, то там ситуация не претерпела существенных изменений. В то же время сохраняется угроза из Беларуси. Враг может атаковать с ее территории дронами-камикадзе, а также совершать ракетные или авиаудары.

Оккупанты селятся в частные дома в Луганской области

Это наблюдается в Луганской области. Там российские бойцы заселяют брошенные частные дома своими военнослужащими. Их перебросили в область для того, чтобы восполнить потери подразделений оккупантов.

Известно, что в Новоайдаре местные жители получают приглашение в так называемую "администрацию". Их вызывают для того, чтоб якобы уточнять данные. На самом же деле этот процесс необходим для того, чтобы узнать, чьи дома стоят без дела.

Заметим, что накануне в Луганской области враг понес потери. В населенном пункте Миловатка нашим военным удалось уничтожить штаб подразделения российских бойцов. Тогда погибли 30 оккупантов, а еще более 20 получили ранения.

Тем временем возобновляется движение по уничтоженному Керченскому мосту. По данным Генштаба, по нему могут передвигаться только водители легковых автомобилей, прошедшие тщательную проверку. В остальных случаях перебраться с одного берега на другой можно только с помощью паромных переправ.

Авиация нанесла более 20 ударов по врагу

Известно, что за минувшие сутки наша авиация нанесла 21 удар по российским захватчикам. Попали в 18 районов скопления живой силы, оружия и техники. Кроме того, под удар попали 3 зенитно-ракетных комплекса врага. А еще Силы обороны сбили беспилотники типа "Орлан".

Эффективно свою работу проделали также подразделения ракетных войск и артиллерии. Им удалось за минувшие сутки поразить три пункта управления врага, 19 районов скопления живой силы, оружия и техники. Кроме того, под удар попали позиция ПВО, а также 2 склада боеприпасов.

Добавим, что по состоянию на утро 14 ноября нашим военным удалось уничтожить 81 370 оккупантов. Эта цифра приблизительна, ведь подсчитать потери врага в зонах ведения активных боевых действий невозможно. Но точно можно сказать, что она ежедневно все больше и больше растет.

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