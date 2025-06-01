Дрон мастерски "убежал" от российской ракеты: в ГУР показали видео уничтожения трех ЗРК врага

По всей линии фронта украинские воины продолжают наносить врагу большие потери. Большую роль в расширении кладбища российской техники играют дроны.

Так, операторы ударных дронов обнаружили и уничтожили дорогостоящие системы ПВО российских захватчиков на временно оккупированной территории Запорожской области, передает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

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Поражение "Панциря", "Бука" и "Имбиря"

Воинам удалось сжечь три вражеских зенитно-ракетных комплекса:

ЗРК 9К317М "Бук-М3";

РЛС 9С19 "Имбирь" из состава ЗРК С-300В;

ЗРГК "Панцирь-С1".

На видео, обнародованное защитниками, зафиксирован потрясающий маневр украинского дрона, который уклоняется от зенитной ракеты оккупантов, а также эпизоды успешных огневых поражений систем ПВО противника.

Уничтожение российских систем ПВО: смотрите видео

К слову, украинский истребитель МиГ-29 авиации ВС нанес высокоточный удар управляемыми авиабомбами по вражеским объектам в Запорожье. Были поражены пункт управления операторов БПЛА и склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов россиян.

Недавно ВСУ ликвидировали подполковника запаса Росгвардии Олега Семова, который был заместителем командира отряда БАРС-11 и ранее разгонял Евромайдан.