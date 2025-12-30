Командир "Ахиллеса" сказал, как можно остановить наступление россиян

Россияне хоть и могут постоянно пополнять свою армию, привлекая мобилизационный ресурс, в то же время они несут огромные потери. Поэтому украинскому войску нужно прилагать усилия, чтобы не давать возможность врагу усилиться.

Об этом 24 Каналу рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, подчеркнув, что Вооруженные Силы Украины – это основной фактор, который приводит к потерям противника. Он объяснил, на каких направлениях работы украинской армии надо сосредоточить свои усилия.

Благодаря каким силам и средствам Силы обороны наносят потери врагу?

Федоренко отметил, что важна объединенная работа всех инструментов огневого воздействия на противника. Весомой его составляющей являются дроны.

Что касается устойчивости Украины и возможности наносить потери противнику, то если Россия может в течение одного месяца мобилизовать и поставить в строй около 30 – 35 тысяч военнослужащих, для того, чтобы враг не мог штурмовать, мы должны выводить из строя путем тяжелых ранений и уничтожения то же количество. А потом наращиваться, чтобы враг терял больше, чем мог аккумулировать и призвать в строй на пополнение потерь,

– подчеркнул он.

В случае, если Силы обороны достигнут устойчивого результата по ликвидации большего количества оккупантов, чем враг может призвать, это приведет, по его словам, к тому, что россияне будут вынуждены на подавляющем большинстве отрезков фронта остановить активные ударно-штурмовые действия. Им придется снимать силы с других участков, где сейчас они достаточно активны, и перебрасывать на те узкие отрезки, где они стремятся достичь результата.

Например, в текущий момент времени на Донетчину, в район Покровска, Мирнограда, Родинского.

Обратите внимание! Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что враг "не может спокойно заходить в Покровск", потому что все подступы к городу находятся под контролем действия украинских дронов. Сейчас, по его словам, россияне "контролируют примерно половину" Покровска.

"Относительно нанесения потерь врагу, то не надо забывать о богах войны – артиллеристов, которые работают при неблагоприятных погодных условиях, когда беспилотные системы снижают свою эффективность, или наоборот в объединенной работе с ними", – отметил командир полка.

Также, по его словам, украинской армии помогают беспилотники, в частности разведывательные, – видеть противника, а высокоточные прицельные дроны – выносить врага в дневное и ночное время.

Благодаря комплексной разведке и огневому воздействию в декабре 2025 года с высокой долей вероятности будет очевидным, как заметил Юрий Федоренко, что мы уничтожим оккупантов больше, чем они смогли поставить в строй.

Какие потери несут россияне на фронте?