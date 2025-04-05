Март стал рекордным, – майор ВСУ об уничтожении артиллерии россиян и проблемах с ее эффективностью

За март 2025 года Силы обороны Украины уничтожили рекордное количество российской артиллерии и автомобильной техники за все время полномасштабного вторжения России.

Сейчас вражеская артиллерия потеряла свою эффективность из-за использования беспилотников украинскими военными. Деталями из 24 Каналом поделился майор ВСУ Тарас Березовец.

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Почему снизилась эффективность российской артиллерии

Наибольшее количество действий противника наблюдается на Покровском и Купянском направлениях. Однако концентрация российских войск на этих участках недостаточна для проведения масштабных наступательных операций в ближайшее время. На этом фоне диктатор Владимир Путин принимает решение о призыве более 160 тысяч человек в ряды оккупационной армии.

Но ключевое то, что март стал рекордным за все время полномасштабного вторжения по количеству уничтоженной российской артиллерии и автотехники, что удалось достичь Силам обороны,

– отметил Тарас Березовец.

Артиллерия, которая играла ключевую роль в успехах россиян в 2022 – 2023 годах, потеряла свое значение из-за прогресса в использовании беспилотных летательных аппаратов в составе Сил обороны.

Рекордное количество уничтоженной российской техники, в частности далеко в тылу противника, на расстоянии десятков километров от линии фронта, свидетельствует не только о высоком уровне мастерства украинских подразделений, но и о значительном увеличении количества беспилотников, как украинского, так и зарубежного производства.

Это значительно истощает тыл противника и срывает наступательные операции,

– пояснил майор ВСУ.

Без артиллерии и бронетехники россияне не способны осуществлять эффективные штурмовые действия. Штурмы пока происходят не на уровне батальонов, а на уровне отделений или взводов.

Масштабных наступательных действий враг пока не проводит. Последней относительно крупной операцией, хотя и ограниченной по масштабам, было наступление на Курщине. На территории Украины таких успехов противник не достиг. Как отметил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, фронт стабилизировался.

Потери российской армии

С начала полномасштабного вторжения потери врага по состоянию на 5 апреля достигают: